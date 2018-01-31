16:36 31 января 2018 0

Вот такой «бублик» спас сургутянину жизнь Фото: sppokupki.ru

В Сургуте горожане спасли мужчину, который сорвался с высоты пятого этажа. Инцидент произошел возле дома на улице Взлетной, 11. По невыясненной пока причине, местный житель по имени Константин выпал с балкона на пятом этаже. При падении он ухватился руками за карниз, но сил забраться обратно не хватило. Стоявший на балконе человек тоже не сумел затащить его обратно. Спустя несколько минут мужчина упал на землю, но особо не пострадал. Его вовремя заметили прохожие, у которых с собой были тюбинги — надувные санки, которые в народе называют «бубликами». Они успели положить тюбинги под балконом, и Константин упал прямо на них. Благодаря этому при падении с пятого этажа мужчина отделался всего лишь переломом ноги.

«Никакого криминала там нет, присутствие наших сотрудников не потребовалось. На место выезжали из МЧС, они увезли пострадавшего в больницу», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по ХМАО. Происшествие обсуждается в Сети, по мнению очевидцев, мужчина был нетрезв.