ВТБ в Тюмени на 66% увеличил объем привлеченных средств

В 2017 году портфель привлеченных средств корпоративных клиентов регионального офиса ВТБ в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО вырос — на 66% до 42,9 млрд рублей. При этом рост средств среднего бизнеса составил 133%, крупного — 283%. Срочные депозиты юридических лиц выросли на 24% — до 27 млрд рублей, средства до востребования — в 4 раза, до 15,9 млрд рублей.
По словам руководителя корпоративного бизнеса банка ВТБ в Тюменской области, Югре и ЯНАО Натальи Белокопытовой, привлекательные ставки по депозитам и неснижаемым остаткам для клиентов, а также надежность банка обеспечивают приток новых клиентов и, как следствие, рост остатков по депозитам и объемов транзакционного бизнеса регионального подразделения банка.
За 2017 год ВТБ в Тюмени привлек на обслуживание 214 новых клиентов крупного и среднего бизнеса. В региональном подразделении банка сейчас обслуживается более 700 предприятий и организаций.