{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экстренная посадка самолета «Аэрофлота» через два часа после вылета
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,26
Динамика за 2 недели
Евро 69,79
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
01 февраля 2018
31 января 2018
30 января 2018
17:32  01 февраля 2018 0

ВТБ в Тюмени на 66% увеличил объем привлеченных средств

Клипарт. Уфа, Москва, банк, втб
Портфель привлеченных средств составил 43 млрд рублейФото: Илья Московец © URA.RU

В 2017 году портфель привлеченных средств корпоративных клиентов регионального офиса ВТБ в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО вырос — на 66% до 42,9 млрд рублей. При этом рост средств среднего бизнеса составил 133%, крупного — 283%. Срочные депозиты юридических лиц выросли на 24% — до 27 млрд рублей, средства до востребования — в 4 раза, до 15,9 млрд рублей.

По словам руководителя корпоративного бизнеса банка ВТБ в Тюменской области, Югре и ЯНАО Натальи Белокопытовой, привлекательные ставки по депозитам и неснижаемым остаткам для клиентов, а также надежность банка обеспечивают приток новых клиентов и, как следствие, рост остатков по депозитам и объемов транзакционного бизнеса регионального подразделения банка.

За 2017 год ВТБ в Тюмени привлек на обслуживание 214 новых клиентов крупного и среднего бизнеса. В региональном подразделении банка сейчас обслуживается более 700 предприятий и организаций.

Иван Антонов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров