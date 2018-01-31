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01 февраля 2018
31 января 2018
21:49  31 января 2018 7

Путин придумал альтернативную Олимпиаду для российских спортсменов. Атлеты получат солидные премии

Олимпийский огонь. Екатеринбург., олимпийский огонь, факелоносец
Спортсмены не попадут на Олимпиаду, но будут поощреныФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Российский лидер Владимир Путин дал поручение организовать отдельные соревнования для спортсменов, которые не были допущены к Олимпийским Играм в Пхенчхане. Те атлеты, которые поучаствуют в них, будут премированы в таком же размере, как и олимпийцы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в правительстве еще не определились с местом и временем проведения альтернативных внутрироссийских соревнований, пишет телеканал 360. Также пока неизвестно насчет участия в них зарубежных атлетов и трансляции игр за пределами России. Отдельно будет проработан вопрос о проведении рекламных кампаний альтернативных соревнований, информирует RT.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет зарегистрировал 169 спортсменов и 189 официальных лиц в составе российской делегации для участия в Олимпиаде, напоминает Nation News. Также «URA.RU» сообщало, что Путин извинился перед спортсменами за то, что власти не смогли оградить их от скандала.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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