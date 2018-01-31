Путин извинился перед олимпийской командой

18:58 31 января 2018 11

Президент пообещал сделать все, «чтобы защитить тех, кто пострадал» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На встрече с российскими олимпийцами президент России Владимир Путин извинился перед ними за ситуацию с зимней Олимпиадой в Пхенчхане. Он попросил прощения за то, что власти не смогли оградить спортсменов от скандала.

Путин подчеркнул, что Россия «поддерживала и поддерживает идею чистого спорта», поэтому у спортсменов и любителей спорта «не должно быть сомнений» на этот счет, сообщает «Национальная служба новостей». Он пообещал сделать все, «чтобы защитить тех, кто пострадал». Глава России пожелал олимпийцам сосредоточиться на спортивной борьбе и помнить, что их будут поддерживать миллионы российских болельщиков.

Накануне президент назвал главу олимпийского комитета Родченкова придурком, писало «Федеральное агентство новостей». Путин заявил, что «у человека явно проблемы и с законом — он же говорит, он занимался противозаконной деятельностью, его в тюрьму надо посадить».