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01 февраля 2018
31 января 2018
21:32  31 января 2018 1

США пообещали России новые санкции на основе «кремлевского доклада»

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Антироссийские санкции обещают подготовить так быстро, как только возможноФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Олигархи и политики в "кремлевском докладе" Минфина США
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Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что «кремлевский доклад» приведет к новым санкциям в ближайшем будущем. Но изначально их подготовка не входила в планы министерства.

Мнучин на слушаниях в банковском комитете сената Штатов уточнил, что сам по себе «кремлевский доклад» не является санкционным. «В ближайшем будущем вы увидите дополнительные санкции. Я не хочу обещать, что это будет в следующем месяце, но я уверяю вас, что [мы сделаем это] так быстро, как только возможно», — приводит слова министра RT.

Мнучин заявил, что новые санкции будут основаны на секретной части «кремлевского доклада», которая насчитывает сотни страниц. Он сказал о намерении использовать также имеющиеся разведданные.

Эксперты считают введение новых антироссийских санкций неразумным. Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков озвучил свою точку зрения: «Они пытаются оказывать давление на Россию на протяжении многих лет. И не достигают результата. При этом поступили они крайне непрофессионально и легкомысленно… Думаю, у них уже наступил кризис жанра — в США принимают невероятно глупые решения».

Сенатор Антон Морозов уверен, что антироссийские санкции США дадут обратный эффект. По его словам, «в конечном счете США работают на интересы РФ». Он объясняет это тем, что при ограничении российских бизнесменов произойдет национализация элит: те, кто занимается бизнесом в России, не смогут выводить свои капиталы в Америку, покупать там недвижимость и размещать активы.

Ранее Минфин США попросил не считать «кремлевский доклад» санкционным списком. Доказательств, что упомянутые в докладе персоны ведут какую-либо злонамеренную активность, нет.

Ольга Дудорова
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