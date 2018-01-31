22:04 31 января 2018 2

Официально Ксения Собчак и лорд Тимоти Белл не сотрудничают Фото: xenia_sobchak, instagram

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак может получить помощь от бывшего пиар-консультанта олигарха Бориса Березовского лорда Тима Белла. Об этом сообщила сама телеведущая.

В разговоре с РБК Собчак пояснила, что не работает с Беллом — «просто общается». «Лорд Белл — это человек, который много кого знает, встроен в европейскую политику. Так что это большая помощь — свести с правильными людьми», — сказала кандидат. Ранее Белл работал PR-консультантом Маргарет Тэтчер, правительства Белоруссии и лоббировал интересы королевской семьи Саудовской Аравии.

Ксения Собчак выдвинулась на выборы от партии «Гражданская инициатива». В среду, 31 января, она сдала 100 тысяч подписей в свою поддержку в Центризбирком. Одной из главных задач Собчак видит в том, чтобы указать Западу на большое количество людей, которые не согласны с политикой нынешнего президента России Владимира Путина.