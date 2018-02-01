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01 февраля 2018
31 января 2018
04:48  01 февраля 2018 0

Россия навсегда лишилась Резервного фонда

Пресс-конференция, посвященная выпуску в обращение новых банкнот Банка России. Екатеринбург, банк россии, купюра, банкнота, 2000 рублей, деньги, рубли, две тысячи рублей
На смену пришел Фонд национального благосостоянияФото: Анна Майорова © URA.RU

1 февраля Резервный фонд России официально прекратил существование. Теперь дополнительные нефтегазовые доходы бюджета Минфин будет направлять в Фонд национального благосостояния [ФНБ]. Оттуда же, к слову, будут браться деньги на финансирование дефицита бюджета в случае падения цен на нефть.

Фактически, как пишет Life, Резервный фонд приостановил работу еще месяц назад. В конце 2017 года министерство финансов потратило последний триллион рублей из этого фонда, а остатки на его счетах были обнулены 1 января.

Что касается ФНБ, на начало года его объем составлял 3,753 триллиона рублей. В 2018 году его планируют пополнить валютой еще на 829,2 млрд. При этом, как пишет РИА «Новости», 2018 год станет последним, когда дефицит бюджета будет финансироваться из резервов. Средства Фонда якобы планируют тратить только на пенсионные накопления.

Сергей Демин
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