Резервный фонд России прекратил существование

Министерство финансов РФ упразднило Резервный фонд России с 1 января 2018 года. Он присоединяется к Фонду национального благосостояния (ФНБ).
Теперь в случае резкого падения доходов, а также софинансирования добровольных пенсионных накоплений именно ФНБ станет источником финансирования дефицита бюджета. На эти цели в этом году выделят 1,1 триллиона рублей, сообщает «Федеральное агентство новостей». В следующие годы, по прогнозам властей, средства Фонда будут тратиться только на пенсионные накопления.
Все дополнительные нефтегазовые доходы теперь будут направлять в ФНБ. Как сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, уровень объема ФНБ на 1 января должен составить 3,7 триллиона рублей, а его ликвидная часть — 2,3 триллиона рублей. Кроме того, ФНБ в 2018 году пополнится на 829,2 миллиарда рублей, которые Минфин купил на рынке в рамках своих валютных операций за прошлый год.