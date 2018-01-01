{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не заплачут только каменные сердца. ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,87
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
02 января 2018
01 января 2018
Главные новости Москвы
17:21  01 января 2018 7

Резервный фонд России прекратил существование

Клипарт , купюры, деньги, рубли
Резервный фонд присоединился к Фонду национального благосостоянияФото: Алексей Гущин © URA.RU

Министерство финансов РФ упразднило Резервный фонд России с 1 января 2018 года. Он присоединяется к Фонду национального благосостояния (ФНБ).

Теперь в случае резкого падения доходов, а также софинансирования добровольных пенсионных накоплений именно ФНБ станет источником финансирования дефицита бюджета. На эти цели в этом году выделят 1,1 триллиона рублей, сообщает «Федеральное агентство новостей». В следующие годы, по прогнозам властей, средства Фонда будут тратиться только на пенсионные накопления.

Все дополнительные нефтегазовые доходы теперь будут направлять в ФНБ. Как сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, уровень объема ФНБ на 1 января должен составить 3,7 триллиона рублей, а его ликвидная часть — 2,3 триллиона рублей. Кроме того, ФНБ в 2018 году пополнится на 829,2 миллиарда рублей, которые Минфин купил на рынке в рамках своих валютных операций за прошлый год.

Ольга Дудорова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров