Прокуратура потребовала привести в безопасное состояние детский сад в селе Алексеевка (Челябинская область). Дошкольное учреждение угрожает жизни и здоровью малышей и персонала, рассказали «URA.RU» в надзорном ведомстве.
Прокуратура Варненского района провела проверку в детском саду №2 села Алексеевка. Как установили ревизоры, плита-козырек над входом в здание начала обрушаться; доступ в дошкольное учреждение со стороны пищеблока, где производится загрузка продуктов опасен для жизни и здоровья людей. Кроме того, в непригодном состоянии находятся лестницы аварийного выхода, где малыши проходят на прогулку. Это «нарушает права детей, а также сотрудников учреждения на безопасность жизни и здоровья», — пояснил агентству старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.
От местных властей и заведующей детсада срочно потребовали устранить нарушения. Дело находится на личном контроле прокурора района.