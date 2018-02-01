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01 февраля 2018
11:58  01 февраля 2018 2

Пермского журналиста уволили после неприятного разговора с депутатом Госдумы

Дебаты Единой России. Пермь, скриванов дмитрий
Формально Дмитрий Скриванов вышел из медиабизнеса, но конфликты вокруг депутата продолжаютсяФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывший заместитель главного редактора пермской газеты «Звезда» Андрей Стрельников пытается взыскать с издания значительную сумму и восстановиться на работе. Сам он рассказал «URA.RU», почему опасно поднимать «больные» темы в беседах с депутатом Госдумы Дмитрием Скривановым.

Андрей Стрельников в суде доказывает, что его увольнение было организовано с нарушением закона
Фото со страницы Андрея Стрельникова в Facebook

В Свердловском районном суде Перми стартовали судебные разбирательства журналиста Андрея Стрельникова с руководством газеты «Звезда». Стрельников порядка 15 работал в издании, до последнего времени был заместителем главного редактора, редактором приложения «Капитал-Weekly». Но в декабре журналист был уволен за прогул.

Сам Андрей Стрельников рассказал «URA.RU», что увольнение случилось после неприятной беседы с депутатом Госдумы Дмитрием Скривановым, контролирующим газету. В частности, тогда обсуждался вопрос задержек зарплат сотрудникам.

«Прогулом» стало отсутствие Стрельникова в редакции — он встречался с дольщиками, о которых готовил статью. Акт об отсутствии на рабочем месте подписали три сотрудника финансового блока.

«Не было никакого шума, мне не предъявили ответных претензий. Просто оформили увольнение. Я не осуждаю тех, кто подписал акт — у них, вероятно, не было иного выбора. Сейчас моя задача — восстановить репутацию», — подчеркнул Стрельников.

Сейчас Стрельников требует компенсацию морального вреда (100 тысяч рублей) восстановления на работе, оплаты вынужденного прогула и судебных расходов. «Я, конечно, не вернусь туда работать. Моя задача — восстановить репутацию», — добавил журналист.

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Получить комментарий Дмитрия Скриванова не удалось — помощник депутата сообщил, что парламентарий работает в своем округе в рамках «региональной недели». В окружении народного избранника настаивают, что, став депутатом Госдумы, Скриванов вышел из медиабизнеса. Подтвердить факт упомянутой встречи Скриванова с журналистом собеседник «URA.RU» не смог.

Примечательно, что в конце декабря в старейшей газете Прикамья сменился и главный редактор — вместо Натальи Копыловой «Звезду» возглавила Татьяна Корнеева, работавшая в федеральной «Российской газете» и перебравшаяся из Москвы.

Дмитрий Скриванов был главным оппонентом прежнего губернатора Виктора Басаргина. Депутат в 2014 году создал холдинг «Актив-Медиа» и собрал в нем многих ведущих журналистов Прикамья.

«Звезда» долгое время входила в прогубернаторский холдинг «Урал-Информ», но и его весной 2016 года приобрели структуры Скриванова. А после выборов в Госдуму началось постепенное угасание холдинга «Актив-Медиа». Многие журналисты, покинувшие его, в социальных сетях заявили о невыплате зарплаты и затем так же инициировали судебные разбирательства.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
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