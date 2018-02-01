Бывшему вице-мэру Перми разрешили не платить миллионы по долгам

Арбитраж Пермского края завершил производство по делу о банкротстве Германа Шаевича. Экс-чиновник освобожден от дальнейшего исполнения требований кредиторов, за исключением тех, что предусмотрены законом.
Шаевич в 90-е годы занимал должность заместителя главы Перми по градостроительству, развитию транспорта и связи, когда мэрию возглавлял Юрий Трутнев. В июле 2017 года он обратился в краевой арбитраж с заявлением о признании его несостоятельным, напоминает газета Business Class. В сентябре суд признал Шаевича банкротом и ввел в отношении него процедуру реализации имущества. Финансовым управляющим должника стал Сергей Вронский.
Согласно материалам дела, кредиторы третьей очереди выставили требования почти на 31 млн рублей. Несущественную часть долга — около 35 тыс. рублей — Шаевич погасил. На момент рассмотрения заявления должник является пенсионером, транспортных средств и иного имущества не имеет.