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01 февраля 2018
Главные новости Москвы
14:42  01 февраля 2018 4

Суд признал Никиту Белых виновным в получении взятки

Общероссийский гражданский форум. Москва, белых никита
Никита Белых отказался признавать себя виновнымФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Дело Никиты Белых
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В Пресненском суде Москвы началось оглашение приговора экс-губернатору Кировской области Никите Белых. Суд признал экс-чиновника виновным в получении взятки.

О мере наказания, которую суд вынесет в отношении бывшего губернатора Кировской области, станет известно в ближайшее время, после оглашения мотивировочной части приговора, сообщает «Коммерсант».

Напомним, Белых обвиняется в получение взятки в особо крупном размере. Сторона обвинения запросила для Белых 10 лет колонии строгого режима. Свою вину экс-губернатор не признал. «Я хочу одного — чтобы суд разобрался в ситуации и принял справедливое решение», — сказал он в своем последнем слове.

Сергей Макеев
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