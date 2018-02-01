14:42 01 февраля 2018 4

Никита Белых отказался признавать себя виновным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Пресненском суде Москвы началось оглашение приговора экс-губернатору Кировской области Никите Белых. Суд признал экс-чиновника виновным в получении взятки.



О мере наказания, которую суд вынесет в отношении бывшего губернатора Кировской области, станет известно в ближайшее время, после оглашения мотивировочной части приговора, сообщает «Коммерсант».



Напомним, Белых обвиняется в получение взятки в особо крупном размере. Сторона обвинения запросила для Белых 10 лет колонии строгого режима. Свою вину экс-губернатор не признал. «Я хочу одного — чтобы суд разобрался в ситуации и принял справедливое решение», — сказал он в своем последнем слове.