Отец школьника избил московского педагога
В отношении родителя ведется расследование
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Отец пятиклассника московской школы избил учителя. Информацию подтвердили в столичном департаменте образования и науки.
«Сегодня в одной из школ на северо-востоке Москвы произошло нападение на учителя. Педагога избил отец ученика пятого класса», — сообщили в пресс-службе. На место происшествия вызваны скорая помощь и полиция.
В департаменте подчеркнули, что «в системе московского образования нет места насилию», а жестокость будет «наказа по всей строгости закона». Расследование ведут полицейские, школа также инициирует внутреннее расследование инцидента.
В пресс-службе также отметили, что подобные случаи не должны замалчиваться, поскольку именно взрослые формируют у детей представление о нормах поведения и взаимном уважении. В Департаменте подчеркнули, что агрессия недопустима ни при каких обстоятельствах.ствах.
