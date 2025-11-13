Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Отец школьника избил московского педагога

13 ноября 2025 в 18:47
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В отношении родителя ведется расследование

В отношении родителя ведется расследование

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Отец пятиклассника московской школы избил учителя. Информацию подтвердили в столичном департаменте образования и науки. 

«Сегодня в одной из школ на северо-востоке Москвы произошло нападение на учителя. Педагога избил отец ученика пятого класса», — сообщили в пресс-службе. На место происшествия вызваны скорая помощь и полиция.

В департаменте подчеркнули, что «в системе московского образования нет места насилию», а жестокость будет «наказа по всей строгости закона». Расследование ведут полицейские, школа также инициирует внутреннее расследование инцидента.

Продолжение после рекламы

В пресс-службе также отметили, что подобные случаи не должны замалчиваться, поскольку именно взрослые формируют у детей представление о нормах поведения и взаимном уважении. В Департаменте подчеркнули, что агрессия недопустима ни при каких обстоятельствах.ствах.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал