FT: бойцы «Рубикона» лишили Украину одного из главных преимуществ в конфликте
Успехи Центра «Рубикон» усилили давление на украинскую армию
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Специалисты Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» существенно снизили эффективность использования беспилотников украинскими силами. Об этом сообщает Financial Times (FT).
«Операторы „Рубикона“ Минобороны России способствовали успешному продвижению ВС РФ в Красноармейске (Покровск)», — пишет FT. Российские операторы дронов лишили Украину одного из главных преимуществ — возможности массово применять дешевые и простые в сборке беспилотные аппараты.
Успехи Центра «Рубикон» усилили давление на украинскую армию, которая и без того находилась в сложном положении. Эффективная работа операторов дронов позволяет российским силам нейтрализовать угрозу с воздуха, которую представляли многочисленные украинские беспилотники. По словам украинского военного Артема Карякина, опытные операторы дронов стали одной из ключевых причин успеха российских войск в Красноармейске.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о серьезных затруднениях, с которыми сталкиваются украинские военные на покровском направлении. По информации агентства Reuters, украинские военные не располагают достаточными ресурсами для удержания Покровска. Кроме того, преимущество ВСУ подрывают действия российских операторов беспилотников.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.