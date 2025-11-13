Си Цзиньпин отказался от участия в G20 вслед за Путиным и Трампом

Вместо Си Цзиньпина на саммите G20 Китай будет представлять премьер Госсовета страны Ли Цян Фото: Роман Наумов © URA.RU

Председатель КНР Си Цзиньпин не примет участие в саммите G20, который пройдет 22–23 ноября в Йоханнесбурге (ЮАР). Китай на встрече будет представлять премьер Госсовета страны Ли Цян, сообщило китайское агентство со ссылкой на МИД КНР.

«По приглашению Правительства Южно-Африканской Республики Премьер Госсовета Ли Цян примет участие в 20-м саммите G20, который пройдет в Йоханнесбурге», — передает News.cn. Ли Цян также посетит 24-е заседание Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Москве 17–18 ноября, а затем с официальным визитом отправится в Замбию (19–20 ноября).

Ранее участие в G20 отменили президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин. РФ на саммите представит замруководителя администрации президента Максим Орешкин. Трамп объяснил свой отказ «очень плохой политикой» ЮАР, «в результате которой убивают много людей».

