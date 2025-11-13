Си Цзиньпин отказался от участия в G20 вслед за Путиным и Трампом
Вместо Си Цзиньпина на саммите G20 Китай будет представлять премьер Госсовета страны Ли Цян
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Председатель КНР Си Цзиньпин не примет участие в саммите G20, который пройдет 22–23 ноября в Йоханнесбурге (ЮАР). Китай на встрече будет представлять премьер Госсовета страны Ли Цян, сообщило китайское агентство со ссылкой на МИД КНР.
«По приглашению Правительства Южно-Африканской Республики Премьер Госсовета Ли Цян примет участие в 20-м саммите G20, который пройдет в Йоханнесбурге», — передает News.cn. Ли Цян также посетит 24-е заседание Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Москве 17–18 ноября, а затем с официальным визитом отправится в Замбию (19–20 ноября).
Ранее участие в G20 отменили президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин. РФ на саммите представит замруководителя администрации президента Максим Орешкин. Трамп объяснил свой отказ «очень плохой политикой» ЮАР, «в результате которой убивают много людей».
G20 объединяет 19 стран — Австралию, Аргентину, Бразилию, Великобританию, Германию, Индию, Индонезию, Италию, Канаду, Китай, Мексику, Республику Корея, Россию, Саудовскую Аравию, США, Турцию, Францию, ЮАР и Японию — а также два региональных объединения: Европейский союз и Африканский союз.
- Рамзес13 ноября 2025 18:58При чем тут Путин, он давно так далеко не летает, только в соседние страны..