Во Франции с Павла Дурова сняли ограничения на перемещения

13 ноября 2025 в 18:29
Фото: © URA.RU

Власти Франции 10 ноября отменили все ограничения на передвижение бизнесмена Павла Дурова. В настоящее время он имеет возможность беспрепятственно покидать территорию Франции и освобожден от необходимости периодически посещать местное отделение полиции. Об этом сообщает Bloomberg. Дурова арестовали в аэропорту Парижа в прошлом августе. Первоначально ему запретили покидать территорию республики, в этом июне его условия смягчили: бизнесмену позволили совершать поездки в Дубай.

