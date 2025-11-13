Во Франции с Павла Дурова сняли ограничения на перемещения
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Власти Франции 10 ноября отменили все ограничения на передвижение бизнесмена Павла Дурова. В настоящее время он имеет возможность беспрепятственно покидать территорию Франции и освобожден от необходимости периодически посещать местное отделение полиции. Об этом сообщает Bloomberg. Дурова арестовали в аэропорту Парижа в прошлом августе. Первоначально ему запретили покидать территорию республики, в этом июне его условия смягчили: бизнесмену позволили совершать поездки в Дубай.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.