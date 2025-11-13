Названы звезды, за которых россияне готовы платить миллионы на новогодних корпоративах
В новогоднюю ночь у некоторых артистов могут быть наценки в размере 100% от обычного гонорара
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Стал известен перечень самых востребованных российских звезд в новогодние праздники. Их гонорары в этом году увеличились до 40%. Об этом пишут СМИ.
«Продюсер Игорь Краев выделил самых востребованных исполнителей. Среди молодежи лидируют рэпер Баста (Василий Вакуленко) с гонораром свыше 10 млн рублей», — пишет «Комсомольская правда». По сообщениям издания, в новогоднюю ночь у артистов может быть стопроцентная наценка. Также в число звезд с самыми большими гонорарами вошли Татьяна Куртукова, Ваня Дмитриенко и Юля Зиверт.
Ранее стали известна стоимость новогодних выступлений Киркорова, Агутина и Чеботиной. Лидером списка стал Филиппа Киркорова с гонораром в 25 миллионов рублей.
