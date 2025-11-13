Матвиенко переизбрали председателем МПА СНГ
13 ноября 2025 в 17:24
На должность председателя Межпарламентской ассамблеи СНГ Валентина Матвиенко была переизбрана единогласно. Инициатором выдвижения кандидатуры выступил Рустам Эмомали, спикер парламента Таджикистана. По итогам голосования Валентине Матвиенко в знак уважения подарили букет из 21 белой розы. Решение было принято в Душанбе на заседании Совета МПА СНГ.
