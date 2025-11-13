Логотип РИА URA.RU
Политика

«Кровавая гидра»: Захарова уточнила формулировку Орбана о военной мафии Киева

Захарова назвала коррупцию на Украине «кровавой гидрой»
13 ноября 2025 в 18:20
По словам Захаровой, называть происходящее на Украине просто коррупцией — недостаточно

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ситуация с коррупционным скандалом на Украине — это «многоголовая кровавая гидра», которая опутала планету. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это международный конгломерат, многоголовая кровавая гидра, опутавшая планету и перекачивающая деньги из карманов налогоплательщиков в западных странах в карманы их элит», — написала Захарова в своем telegram-канале. По ее словам, называть происходящее на Украине просто «коррупцией» — недостаточно. Представитель МИД считает, что термин «военная мафия» более точно отражает суть явлений, с которыми сталкивается страна. Она подчеркнула, что речь идет не только о воровстве денег и коррупционных связях, но и о более сложной системе.

В своем сообщении Захарова обозначила роли различных участников предполагаемой схемы: Зеленский и киевский режим представлены как инструменты; Еврокомиссия, Демократическая партия США и НАТО — как механизм; выгодополучатели — глубинные слои либеральных демократий.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с заявлением о необходимости прекратить финансирование Украины со стороны Евросоюза. Причиной стал коррупционный скандал, связанный с «военной мафией» на Украине, которая имеет многочисленные связи с Владимиром Зеленским. По словам венгерского премьера, Венгрия не будет выделять средства своих граждан на поддержку Украины и не допустит финансовых требований и шантажа со стороны украинского руководства.

