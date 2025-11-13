По словам Захаровой, называть происходящее на Украине просто коррупцией — недостаточно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ситуация с коррупционным скандалом на Украине — это «многоголовая кровавая гидра», которая опутала планету. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это международный конгломерат, многоголовая кровавая гидра, опутавшая планету и перекачивающая деньги из карманов налогоплательщиков в западных странах в карманы их элит», — написала Захарова в своем telegram-канале. По ее словам, называть происходящее на Украине просто «коррупцией» — недостаточно. Представитель МИД считает, что термин «военная мафия» более точно отражает суть явлений, с которыми сталкивается страна. Она подчеркнула, что речь идет не только о воровстве денег и коррупционных связях, но и о более сложной системе.

В своем сообщении Захарова обозначила роли различных участников предполагаемой схемы: Зеленский и киевский режим представлены как инструменты; Еврокомиссия, Демократическая партия США и НАТО — как механизм; выгодополучатели — глубинные слои либеральных демократий.

Продолжение после рекламы