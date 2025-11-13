Логотип РИА URA.RU
В мире

Володин объявил бой британской ВВС, которая хочет «развалить США»

Володин призвал распустить «Би-би-си» из-за дискредитации президента США
13 ноября 2025 в 17:30
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Великобритания должна распустить «Би-би-си». Об этом заявил на пленарном заседании председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Он отметил параллели между ролью «Би-би-си» в распаде СССР и её нынешней деятельностью — дискредитацией президента США. 

«Посмотрите, какой они внесли деструктивный вклад в развал Советского Союза. То же самое пытаются сделать и с США, дискредитируя их президента, — подчеркнул Вячеслав Володин. — Только спустя годы Соединенные Штаты Америки наконец разобрались, что это за организация. Конгрессмены должны сделать все, чтобы искоренить такие структуры», — сказал Володин. Текст заявления приведен на сайте Госдумы РФ. Володин посоветовал Конгрессу США лишить журналистов «Би-би-си» аккредитации. Он отметил, что у вещательной корпорации нет аккредитации в Госдуме РФ. 

Ранее о причастности «Би-би-си» к фальсификациям событий в Буче заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она уточнила, информация о том, что произошло в Буче, была сфабрикована «Би-би-си». 

