Володин объявил бой британской ВВС, которая хочет «развалить США»
Володин заявил, что «Би-Би-Си» внесли деструктивный вклад и в развал Советского Союза
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Великобритания должна распустить «Би-би-си». Об этом заявил на пленарном заседании председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Он отметил параллели между ролью «Би-би-си» в распаде СССР и её нынешней деятельностью — дискредитацией президента США.
«Посмотрите, какой они внесли деструктивный вклад в развал Советского Союза. То же самое пытаются сделать и с США, дискредитируя их президента, — подчеркнул Вячеслав Володин. — Только спустя годы Соединенные Штаты Америки наконец разобрались, что это за организация. Конгрессмены должны сделать все, чтобы искоренить такие структуры», — сказал Володин. Текст заявления приведен на сайте Госдумы РФ. Володин посоветовал Конгрессу США лишить журналистов «Би-би-си» аккредитации. Он отметил, что у вещательной корпорации нет аккредитации в Госдуме РФ.
Ранее о причастности «Би-би-си» к фальсификациям событий в Буче заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она уточнила, информация о том, что произошло в Буче, была сфабрикована «Би-би-си».
