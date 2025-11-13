Великобритания должна распустить «Би-би-си». Об этом заявил на пленарном заседании председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Он отметил параллели между ролью «Би-би-си» в распаде СССР и её нынешней деятельностью — дискредитацией президента США.

«Посмотрите, какой они внесли деструктивный вклад в развал Советского Союза. То же самое пытаются сделать и с США, дискредитируя их президента, — подчеркнул Вячеслав Володин. — Только спустя годы Соединенные Штаты Америки наконец разобрались, что это за организация. Конгрессмены должны сделать все, чтобы искоренить такие структуры», — сказал Володин. Текст заявления приведен на сайте Госдумы РФ. Володин посоветовал Конгрессу США лишить журналистов «Би-би-си» аккредитации. Он отметил, что у вещательной корпорации нет аккредитации в Госдуме РФ.