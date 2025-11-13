Логотип РИА URA.RU
Матвиенко переизбрали на важный пост и подарили 21 розу

Матвиенко вновь возглавила Совет Ассамблеи государств-участников СНГ
13 ноября 2025 в 17:45
Матвиенко переизбрали на пост в ходе заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Валентину Матвиенко переизбрали Председателем Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. Об этом сообщается в telegram-каналах Ассамблеи и Совет Федерации РФ.

«Валентина Матвиенко вновь избрана Председателем Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ», — сообщается в публикации. Матвиенко поблагодарила участников Совета МПА СНГ. 

Заседание Совета прошло в Душанбе Таджикистана. Инициировал переизбрание Матвиенко спикер парламента Таджикистана Рустам Эмомали.

