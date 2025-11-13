Матвиенко переизбрали на важный пост и подарили 21 розу
Матвиенко переизбрали на пост в ходе заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Валентину Матвиенко переизбрали Председателем Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. Об этом сообщается в telegram-каналах Ассамблеи и Совет Федерации РФ.
«Валентина Матвиенко вновь избрана Председателем Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ», — сообщается в публикации. Матвиенко поблагодарила участников Совета МПА СНГ.
Заседание Совета прошло в Душанбе Таджикистана. Инициировал переизбрание Матвиенко спикер парламента Таджикистана Рустам Эмомали.
