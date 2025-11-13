Русский Instagram* с нейросетью и донатами: чем выделилась соцсеть Looky

Соцсетью пользуется уже 5 млн человек Фото: Алексей Тюпин © URA.RU

Looky начиналась как простой инструмент для резервного копирования контента из Instagram* (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией, запрещенной в РФ), а превратилась в самостоятельную социальную платформу с миллионами пользователей, собственной программой лояльности, нейросетью и оригинальными коллаборациями. История российского приложения, которое не просто заменила западные аналоги, а предложила цифровую экосистему нового поколения, — в материале URA.RU.

От идеи бэкапа до социальной сети

Looky появилась 6 декабря 2022 года, но ее история началась задолго до запуска. Изначально команда задумывала проект как платный сервис для сохранения резервных копий контента из социальных сетей. Разработчики понимали: блогеры и пользователи все чаще сталкиваются с риском потери данных или блокировки аккаунтов. Когда проект не стартовал в тот момент, никто не мог предположить, что спустя пару лет идея окажется как никогда актуальной.

Рывок после блокировки Instagram*

После весеннего запрета Instagram* и Facebook* (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией, запрещенной в РФ) в России в 2022 году создатели решили вдохнуть в идею новую жизнь. На базе старых наработок они создали полноценную соцсеть, которая сочетает привычный визуальный формат с инновационными технологиями.

Теперь Looky — это не просто альтернатива запрещенным платформам, а самостоятельное пространство с кросспостингом, программой лояльности и встроенной нейросетью для работы с изображениями.

Презентация и первые пользователи

Публичный запуск состоялся в декабре 2022 года в формате цифровой презентации на YouTube. Всего за первый квартал 2024 года число пользователей превысило два миллиона. Создатели отмечали, что многие перешли в Looky из привычных соцсетей, воспользовавшись возможностью перенести архив и подписчиков буквально «в один клик».

Команду Looky возглавила Анна Баринова, ранее руководившая коммерческим направлением GetShop.TV. Руководителем проекта стал Егор Яковлев, известный как основатель Российского интернет-форума. За техническую часть отвечает Александр Ларионов, разработчик и основатель студии OneClick, а за креатив — Артем Коновалов, преподаватель Британской высшей школы дизайна. Спустя год к команде присоединилась PR-директор Олеся Теплова.

Анна Баринова возглавила проект Фото: Петр Ковалев/ТАСС

По состоянию на осень 2025 года количество пользователей Looky составляет 5 млн человек. Соцсеть доступна для скачивания во всех популярных магазинах приложений: для iPhone, смартфонов на Android и отдельно для Huawei.

По словам Егора Яковлева, компания рассчитывала к концу 2024 года переманить до 10% аудитории Instagram*, и, судя по всему, ей это удалось. По данным различных аналитических исследований, в марте 2025 года присутствие в запрещенной соцсети составило не больше 20 млн авторов, то есть Looky удалось превысить первоначальный запрос в два раза.

Кроме того, у Looky есть свое медиа, где размещаются инструкции по работе с соцсетью, различные лайфхаки, интервью с популярными блогерами, а также новости, актуальные в том числе для пользователей запрещенных платформ, связанные с запретом рекламы на этих площадках.

Большое внимание уделяется новым функциям Looky. Например, в мае 2025 года, накануне 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, пользователям предлагалось с помощью специального бота создать патриотические открытки, а летом у нейросети появились новые фильтры для обработки фото.

Соцсеть без веб-версии, но с большими возможностями

Looky существует исключительно как мобильное приложение. Пользователи могут публиковать посты, ставить лайки, общаться в мессенджере. Одна из ключевых функций — кросспостинг, который позволяет автоматически дублировать контент в нескольких соцсетях. По словам команды, это делает переход в Looky для блогеров максимально удобным.

В Looky можно размещать внешние ссылки не только в профиле, но и в публикациях, и в этом их уникальное отличие от Instagram*. Они появятся на фото или видео в левом верхнем углу. Название ссылки можно выбрать любое — например, использовать призыв к действию.

В настройках соцсети каждый пользователь может создавать тематические папки для контента. Гости профиля смогут просматривать посты в хронологическом порядке во вкладке «Все» или переходить в папки, которые их интересуют.

Пользователь может самостоятельно выбирать названия и количество папок. При публикации каждого поста есть возможность указать тематическую папку. Если этого не сделать, пост будет доступен только во вкладке «Все».

Креативный директор Артем Коновалов сравнил эпоху Looky с цифровым кочевничеством Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Фишкой платформы стала программа лояльности: за активность пользователи получают виртуальные награды — за посты, истории, лайки и новых подписчиков. Партнеры бренда могут использовать систему для собственных digital-кампаний, выдавая пользователям брендированные призы за участие в челленджах или акциях.

В профиль можно добавить не только ссылку на сайт, но и на сервисы для приема донатов — добровольных пожертвований. Таким образом подписчики смогут оценивать контент как виртуальными наградами, так и вполне реальными деньгами.

Нейросеть и цифровые коллаборации

Отдельное внимание разработчики уделили встроенной нейросети. Благодаря ей пользователи могут применять десятки фильтров, создавать нейроаватары и арт-образы, превращая обычные фото в фантазийные картины. Это делает Looky не просто соцсетью, а площадкой для самовыражения и творчества.

Весной 2024 года Looky стала партнером Государственного Исторического музея, создав проект «Цифровой кочевник». С помощью искусственного интеллекта гости выставки могли «переместиться» в кочевую юрту, услышать эпос шамана и создать личный цифровой тотем. По сути, это был мост между традицией и технологиями, символизирующий идею цифрового кочевничества.

Креативный директор Артем Коновалов сравнил цифровую эпоху с новой Степью, где пользователи странствуют от страницы к странице, а лайки заменяют древние завоевания. Looky, по сути, стала пространством для этой новой «армии кочевников» — создателей контента, которые осваивают бескрайние просторы интернета не мечом, а нейросетью.