Германия выдвинула требования Зеленскому после коррупционного скандала

Мерц подчеркнул, что ожидает от Украины борьбы с коррупцией Фото: wikipedia.org / Steffen Prößdorf / CC BY-SA 4.0

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он ожидает, что Киев будет продолжать борьбу с коррупцией. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Стефан Корнелиус.

«Канцлер Германии подчеркнул ожидания федерального правительства в отношении того, что Украина будет энергично продвигать борьбу с коррупцией и дальнейшие реформы, особенно в области верховенства закона», — передает Корнелиус. Сообщение опубликовано на сайте кабмина Германии. Зеленский в ответ пообещал обеспечить прозрачность расследования.