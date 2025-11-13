Дан прогноз, когда ипотека в России вновь будет популярной

Ипотека начнет оживать при ставках ниже 10%, а массовой станет при 5-6%, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин Фото: Илья Московец © URA.RU

Ипотечное кредитование в России вновь станет массовым явлением при снижении ставок до 5-6% годовых. Такой прогноз озвучил вице-премьер Марат Хуснуллин на бизнес-форуме «Россия — Оман».

«Ипотека должна быть под 5-6%, тогда она будет массовой. Если ставка будет ниже 10%, то ипотека начнет оживать», — заявил Марат Хуснуллин, передает ТАСС. По словам вице-премьера, даже при действующей ключевой ставке ЦБ в 16,5% в ипотечном сегменте начинается оживление. Хуснуллин отметил, что начала появляться рыночная ипотека, однако ее доля остается недостаточной для полноценного развития рынка.

Заместитель председателя правительства констатировал, что доля рыночной ипотеки в последний год составляла лишь 18%, что существенно сдерживает развитие всего сегмента. Без восстановления рыночных механизмов ипотечное кредитование не сможет вернуть свою популярность среди населения.

