Дан прогноз, когда ипотека в России вновь будет популярной
Ипотека начнет оживать при ставках ниже 10%, а массовой станет при 5-6%, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин
Фото: Илья Московец © URA.RU
Ипотечное кредитование в России вновь станет массовым явлением при снижении ставок до 5-6% годовых. Такой прогноз озвучил вице-премьер Марат Хуснуллин на бизнес-форуме «Россия — Оман».
«Ипотека должна быть под 5-6%, тогда она будет массовой. Если ставка будет ниже 10%, то ипотека начнет оживать», — заявил Марат Хуснуллин, передает ТАСС. По словам вице-премьера, даже при действующей ключевой ставке ЦБ в 16,5% в ипотечном сегменте начинается оживление. Хуснуллин отметил, что начала появляться рыночная ипотека, однако ее доля остается недостаточной для полноценного развития рынка.
Заместитель председателя правительства констатировал, что доля рыночной ипотеки в последний год составляла лишь 18%, что существенно сдерживает развитие всего сегмента. Без восстановления рыночных механизмов ипотечное кредитование не сможет вернуть свою популярность среди населения.
Эксперты прогнозируют снижение рыночной ставки по ипотеке в России: по оценкам Сергея Гордейко, к концу 2025 года она может уменьшиться до 19%, а по мнению Игоря Илюшина — составить в среднем 16% с дальнейшим снижением до 12% к 2026 году. Однако возможное повышение НДС до 22% и другие макроэкономические факторы могут замедлить смягчение денежно-кредитной политики и сохранение высокой стоимости ипотеки продолжит сдерживать спрос.
