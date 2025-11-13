Самый длинный в мире: в Москве запустили первый трамвайный диаметр Т1

Диаметральный трамвайный маршрут соединит 13 районов Москвы Фото: Воронин Денис / Агентство «Москва»

Новый транспортный проект связал 13 районов столицы и более миллиона москвичей. Теперь от Метрогородка до метро «Университет» можно доехать на современном трамвае за одно путешествие, быстро, удобно и без пересадок. Подробнее — в материале URA.RU.

Новый формат городского транспорта

Длина маршрута составляет 27 км Фото: Воронин Денис / Агентство «Москва»

В Москве открылся первый трамвайный диаметр Т1 — уникальный маршрут длиной 27 километров, который протянулся от востока до юго-запада столицы. Он стал самым протяженным городским трамвайным маршрутом в мире и объединил 13 районов, охватывая более миллиона жителей.

Т1 — это не просто обновленная линия, а принципиально новая транспортная система, работающая по стандартам наземного метро. На маршруте курсируют 50 российских трамваев «Львенок-Москва» с интервалом всего 6 минут, что обеспечивает минимальное время ожидания и стабильное расписание.

Маршрут московского трамвайного диаметра

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что запуск трамвайного диаметра фактически создает новое направление наземного метро. По его словам, пишет Lenta.ru, скорость движения, комфорт и регулярность рейсов позволят москвичам планировать поездки так же, как в подземке, но при этом — с видом на город.

«Сегодня исторический день для развития рельсового транспорта столицы. Мы открыли новый вид городского транспорта Москвы — трамвайный диаметр Т1», — написал в своем telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр Москвы назвал трамвайный диаметр фактически наземным метро Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

Он добавил, что трамвайный диаметр соединяет Метрогородок и метро «Университет», связывает между собой 13 районов и 4 железнодорожных вокзала. Московские трамвайные диаметры, по словам Собянина, станут комфортным дополнением к сети метро и обеспечат быстрые поездки по городу.

От центра до окраин — без пересадок

Первый этап проекта включил запуск новой линии по проспекту Академика Сахарова и улице Маши Порываевой — там, где раньше не ходил городской транспорт. Этот участок стал ключевым элементом диаметра и связал центральную часть города с восточными и юго-западными районами.

Теперь по обновленным путям курсируют современные трамваи, которые могут двигаться даже без контактной сети — благодаря встроенной системе автономного хода.

Каждый трамвай на маршруте оборудован современными технологиями Фото: Воронин Денис / Агентство «Москва»

Каждый «Львенок-Москва» оборудован климат-контролем, мультимедийными экранами и розетками для зарядки устройств. Вагоны полностью низкопольные, что делает посадку удобной для пассажиров с детскими колясками и маломобильных горожан. Вместимость — более 110 человек, включая 41 сидячее место.

На маршруте расположены 64 остановки — в среднем через каждые 300–400 метров. Трамваи №13 и №39 продолжат курсировать по частям линии Т1, а средний интервал движения на общих участках уменьшится с 10 до 4 минут. Это позволит значительно разгрузить центральные улицы и станции метро.

Маршрут включает в себя ряд локаций, которые пользуются популярностью как у местных жителей, так и у туристов. Среди таких объектов — парки «Зарядье», «Сокольники» и «Лосиный Остров», Данилов и Донской монастыри. Также на маршруте находятся Государственный Дарвиновский музей, Большой московский цирк, районные центры «Место встречи „Янтарь“» и «Место встречи „Алмаз“».

Кроме того, здесь расположены Даниловский и Черемушкинский рынки, торговые центры «Павелецкая Плаза», «Гагаринский» и «Капитолий». В числе значимых объектов — ведущие высшие учебные заведения, в том числе Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и другие объекты.

Новая глава транспортной эволюции Москвы

Создание Московских трамвайных диаметров стало возможным после открытия в сентябре линии на проспекте Академика Сахарова протяженностью 2 км. Этот участок уже снизил нагрузку на метро «Комсомольская» более чем на 10% в часы пик.

Схема Московского трамвайного диаметра Фото: Моя Москва / mos.ru

Власти столицы планируют не останавливаться на достигнутом. Весной следующего года ожидается запуск второго трамвайного диаметра длиной 33 км — от метро «Чертановская» до станции Новогиреево МЦД-4. Он улучшит транспортное сообщение еще для миллиона москвичей.