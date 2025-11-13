Четыре страны готовят иск к Евросоюзу из-за мигрантов

Вишеградская группа отвергает все варианты миграционного пакта ЕС, включая прием беженцев и выплаты по 20 тысяч евро за мигранта Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Четыре страны Вишеградской группы (Венгрия, Чехия, Словакия, Польша) готовят судебные иски против миграционного пакта Евросоюза, обязывающего принимать беженцев или платить компенсации. О решении стран оспорить новые правила сообщил один из европейских телеканалов.

«Реализация миграционного пакта будет сопряжена с большими трудностями, поскольку большинство стран-участниц предпочли бы избегать перераспределения мигрантов из-за негативной реакции, с которой они могут столкнуться у себя дома», — заявил для Euronews дипломат, знакомый с ситуацией.

Согласно принятым правилам, страны ЕС должны помогать государствам, испытывающим миграционное давление. Члены союза могут выбирать между приемом беженцев, выплатой 20 тысяч евро за каждого непринятого мигранта или финансированием стран на границах ЕС. Венгрия, Чехия, Словакия и Польша отвергают все предложенные Брюсселем сценарии. При этом Польша и Чехия могут официально запросить освобождение от обязательств из-за собственного миграционного давления.

Еврокомиссия уже признала, что шесть стран ЕС, включая Польшу и Чехию, сталкиваются с усиленным притоком мигрантов. Дипломаты отмечают, что если большинство стран откажется выполнять новые правила, Брюссель не сможет применить санкции.