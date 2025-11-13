Появились кадры боев за Даниловку в Днепропетровской области

Кадры показывают штурм укрепленных огневых точек и преодоление минных полей во время боев за Даниловку Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В сети появились кадры боев за освобождение Даниловки, где военнослужащие из Бурятии прорвали оборону ВСУ и продвинулись на три километра вглубь позиций противника. Об успешной операции группировки войск «Восток» рассказало Министерством обороны России для URA.RU.

«Военнослужащие 5-й отдельной гвардейской танковой бригады решительным маневром выбили противника из населенного пункта Даниловка», — сообщили в оборонном ведомстве. На опубликованных кадрах видно, как российские военные преодолевают мощные оборонительные сооружения на южных подступах к населенному пункту. Видео демонстрирует преодоление противотанковых рвов, минных полей и штурм укрепленных огневых точек.

Несмотря на естественную преграду с севера — реку Янчур, военнослужащие из Бурятии смогли быстро сломить сопротивление ВСУ. На кадрах видно, как продолжается зачистка западного берега реки, где противник несет тяжелые потери. В ходе боев за Даниловку было зачищено более 150 строений, уничтожены многочисленные силы и бронетехника противника. Опубликованные кадры подтверждают успешное продвижение российских войск и отступление ВСУ.

Продолжение после рекламы