«Коммерсант»: Орский завод приостановил переработку нефти
На Орском нефтеперерабатывающем заводе ведутся пусконаладочные работы после ремонта
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Орский нефтеперерабатывающий завод приостановил переработку нефтяного сырья 10 ноября в связи с проведением планового ремонта оборудования. Об этом сообщил источник, уточнив, что сроки работ были увеличены из-за неблагоприятных внешних факторов.
«На данный момент ведутся пусконаладочные работы, возобновление переработки ожидается на текущей неделе», — сказал собеседник «Коммерсанта». Ремонтные работы на одном из технологических объектов предприятия 11 ноября проводились в ограниченном режиме. В настоящее время на заводе ведутся пусконаладочные работы, а возобновление переработки сырья ожидается на текущей неделе.
Мощность Орского НПЗ составляет 5,76 млн тонн нефти в год. По данным за 2024 год, завод переработал 4,19 млн тонн нефтяного сырья и выпустил 3,95 млн тонн нефтепродуктов, включая бензин, дизельное топливо и мазут.
