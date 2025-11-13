Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

«Коммерсант»: Орский завод приостановил переработку нефти

Орский НПЗ приостановил переработку нефти 10 ноября из-за ремонта
13 ноября 2025 в 18:18
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
На Орском нефтеперерабатывающем заводе ведутся пусконаладочные работы после ремонта

На Орском нефтеперерабатывающем заводе ведутся пусконаладочные работы после ремонта

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Орский нефтеперерабатывающий завод приостановил переработку нефтяного сырья 10 ноября в связи с проведением планового ремонта оборудования. Об этом сообщил источник, уточнив, что сроки работ были увеличены из-за неблагоприятных внешних факторов.

«На данный момент ведутся пусконаладочные работы, возобновление переработки ожидается на текущей неделе», — сказал собеседник «Коммерсанта». Ремонтные работы на одном из технологических объектов предприятия 11 ноября проводились в ограниченном режиме. В настоящее время на заводе ведутся пусконаладочные работы, а возобновление переработки сырья ожидается на текущей неделе.

Мощность Орского НПЗ составляет 5,76 млн тонн нефти в год. По данным за 2024 год, завод переработал 4,19 млн тонн нефтяного сырья и выпустил 3,95 млн тонн нефтепродуктов, включая бензин, дизельное топливо и мазут.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал