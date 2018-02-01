{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экстренная посадка самолета «Аэрофлота» через два часа после вылета
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,26
Динамика за 2 недели
Евро 69,79
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 февраля 2018
01 февраля 2018
19:45  01 февраля 2018 9

На встрече с Грудининым скрутили пенсионера. ВИДЕО

Встреча кандидата в президенты России Павла Грудинина с жителями региона в Театре эстрады. Екатеринбург
Пожилого мужчину силой вывели из залаФото: Анна Майорова © URA.RU

Встреча кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина с жителями Екатеринбурга в Театре эстрады обернулась скандалом. После демонстрации ролика о кандидате, где он представлен в роли спасителя России, с места встал неизвестный мужчина пожилого возраста с криком: «Это все ложь!».

Собравшиеся его тут же освистали, назвав провокатором. После этого неизвестный начал перебивать выступающего экономиста Юрия Болдырева, который входит в команду Грудинина. К мужчине тут же бросились зрители, скрутили его и вывели из зала. Охрана, присутствующая на мероприятии, в конфликт не вмешивалась.

Сама встреча также началась со скандала. Мероприятие анонсировалось как открытое для всех желающих, однако на него пустили не всех екатеринбуржцев. Организаторы встречи закрыли вход в Театр эстрады, объясняя это тем, что места закончились.

Все места в концертном зале театра действительно были заняты. Однако в холле здания, где организовали трансляцию встречи, было полно свободного места, передает корреспондент «URA.RU». «Мы пришли в 17:55, а двери уже были закрыты. Охранник сказал, что распоряжение — никого не пускать», — пожаловались столпившиеся у входа горожане. На встречу отказались пустить порядка 50 человек.

Как ранее сообщало «URA.RU», Грудинин в Екатеринбурге за день намеревался провести пять встреч с разными категориями населения: от работников завода до ученых.

Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров