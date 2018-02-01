На встрече с Грудининым скрутили пенсионера. ВИДЕО

19:45 01 февраля 2018 9

Пожилого мужчину силой вывели из зала Фото: Анна Майорова © URA.RU

Встреча кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина с жителями Екатеринбурга в Театре эстрады обернулась скандалом. После демонстрации ролика о кандидате, где он представлен в роли спасителя России, с места встал неизвестный мужчина пожилого возраста с криком: «Это все ложь!».

Собравшиеся его тут же освистали, назвав провокатором. После этого неизвестный начал перебивать выступающего экономиста Юрия Болдырева, который входит в команду Грудинина. К мужчине тут же бросились зрители, скрутили его и вывели из зала. Охрана, присутствующая на мероприятии, в конфликт не вмешивалась.

Сама встреча также началась со скандала. Мероприятие анонсировалось как открытое для всех желающих, однако на него пустили не всех екатеринбуржцев. Организаторы встречи закрыли вход в Театр эстрады, объясняя это тем, что места закончились.

Все места в концертном зале театра действительно были заняты. Однако в холле здания, где организовали трансляцию встречи, было полно свободного места, передает корреспондент «URA.RU». «Мы пришли в 17:55, а двери уже были закрыты. Охранник сказал, что распоряжение — никого не пускать», — пожаловались столпившиеся у входа горожане. На встречу отказались пустить порядка 50 человек.

Как ранее сообщало «URA.RU», Грудинин в Екатеринбурге за день намеревался провести пять встреч с разными категориями населения: от работников завода до ученых.