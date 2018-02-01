19:54 01 февраля 2018 10

Оказалось, что КПРФ поддерживают монархисты Фото: Анна Майорова © URA.RU

Павел Грудинин, которого КПРФ выдвинула кандидатом в президенты, на пресс-конференции в Екатеринбурге прокомментировал свою инициативу о возможном объединении вокруг себя коммунистов с монархистами. По его словам, это нисколько не «размывает» электоральную базу.

Во время пресс-конференции журналисты поинтересовались у кандидата, не считает ли он, что попытки переманить на свою сторону монархистов могут быть негативно восприняты сторонниками КПРФ. «Мы от этого только выиграли. Количество наших сторонников растет, и мы это видим», — лаконично ответил Грудинин.

«Изначально мы не ожидали такой поддержки, — подключился к ответу заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин. — Мы недавно были в Уфе. Люди на улице подходили и говорили, что будут голосовать за Грудинина. Поэтому мы уверены в нашем кандидате, это было правильное решение».

«URA.RU» сообщало, что Грудинин в Екатеринбурге за день намерен провести пять встреч с разными категориями населения: от работников завода до ученых.