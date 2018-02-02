Шурыгина решила снова стать девственницей

Скандально известная Диана Шурыгина объявила, что хочет восстановить девственность с помощью пластической операции. Об этом она заявила на программе Андрея Малахова «Прямой эфир».
На ток-шоу была показана видеозапись встречи Шурыгиной с пластическим хирургом, сообщает портал «Утро.ру». Расспросив врача о деталях операции и узнав о стоимости процедуры, 40 тысяч рублей, девушка заявила, что готова пойти на такой шаг. Пока демонстрировалась видеозапись, остальные участники передачи с трудом сдерживали улыбки и смех, отмечает издание.
История об изнасиловании на «вписке» тогда еще несовершеннолетней Дианы Шурыгиной стала известна благодаря программе «Пусть говорят». С тех пор девушка регулярно участвует в ток-шоу на федеральных каналах и неплохо на этом зарабатывает. Осенью прошлого года она вышла замуж за оператора с «Первого канала» Андрея Шлягина. В связи с психологическими последствиями обрушившейся на нее известности Шурыгина перед своей свадьбой также прибегала к помощи известного сексолога, сообщало «Федеральное агентство новостей».