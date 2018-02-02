11:50 02 февраля 2018 29

Депутаты думают над тем, как сохранить конкурентоспособность арктических предприятий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Госдума планирует пересмотреть льготы для жителей арктических регионов. При этом депутатам предстоит решить, как и чем можно было бы заменить северные надбавки, чтобы улучшить уровень жизни населения этих территорий. Такие планы проанонсировал в Салехарде вице-спикер Госдумы РФ Ольга Епифанова во время координационного совещания арктических секций.

«Мы живем по устаревшим законам, они разрозненны и архаичны. Наша задача — собрать их и с помощью экспертов доработать», — цитирует парламентария издание «Красный Север». Как отметила Епифанова, множество вопросов должен был разрешить федеральный закон «Об Арктике», но его принятие откладывается с 2012 года. Тем не менее ожидается, что он может быть все-таки вынесен на рассмотрение парламента в июне 2018 года.

Один из вопросов, на который депутатам необходимо найти ответ — пересмотр модели северных компенсаций. «Отмечу — речь не об отмене, а о пересмотре. Чтобы это были не декларированные, а реальные деньги, которые бы северяне получали», — пояснил депутат. При этом Епифанова добавила: как минимум для работников предприятий надбавки необходимо сохранить в полном объеме, гарантировав их софинансирование из федерального бюджета, чтобы сохранить конкурентоспособность арктических предприятий.