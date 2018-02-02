Вода в реке Молчанка Тюменской области окрасилась из-за марганца, фенола и железа, которые попали в воду вместе со снегом. Госрыбцентр провел проверку и выявил нарушения.
Эксперты Госрыбцентра проверили снег по ряду показателей, сообщает канал «Регион-Тюмень». «По предельно допустимому коэффициенту для санитарно-гигиенических норм концентрация марганца превышена в 55 раз, концентрация железа в 9 раз, а фенолов — в 11. Для определения токсичности специалисты центра использовали рачков дафнии, которые водятся в верхних слоях водоемов. Менее чем за сутки рачки в пробах погибли», — проводит канал слова специалистов. Управление инициировало административное расследование в отношении неустановленного лица.
Напомним, что несколько дней назад в соцсетях появилась информация о том, что река Молчанка в районе Новотарманского стала необычного красно-оранжевого цвета. Местные жители решили, что причиной такой окраски стали химикаты, которые попали в речку с известных тюменцам теплиц, расположенных дальше по Салаирскому тракту у деревни Нариманово.