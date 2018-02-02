{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экстренная посадка самолета «Аэрофлота» через два часа после вылета
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,04
Динамика за 2 недели
Евро 70,10
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 февраля 2018
01 февраля 2018
31 января 2018
Главные новости Пермского края
18:37  02 февраля 2018 0

В Прикамье за полтора дня выпадет месячная норма осадков

Снегопад. Екатеринбург, первый снег, свет в конце тунеля, снег, снегопад, зима, поздняя осень, подземный переход
Тучи придут с севера и завалят регион снегомФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Пермском крае синоптики прогнозируют беспрецедентные снегопады. О погоде в регионе на ближайшие дни, а также на весь месяц пишет progorod59.ru со ссылкой на сотрудника ГИС-центра ПГНИУ Андрея Шихова.

Снегопад начнется в воскресенье, 4 февраля, и продлится двое суток. В это время край попадет под влияние малоподвижного циклона. Месячная норма осадков, до 30 миллиметров, может выпасть на севере региона всего за 36 часов. Затем снеговое облако двинется в сторону Перми, где ожидается до 10 миллиметров осадков. Столбики термометров в выходные будут показывать минус 6 и 4 градусов соответственно, а в понедельник, самый теплый день в феврале, воздух прогреется до минус 3 градусов.

Долгосрочный прогноз на месяц показывает, что вторая его половина в Пермском крае будет морозной. На улице похолодает до минус 10 градусов днем и минус 20 градусов — ночью. Однако, как отмечают синоптики, прогнозы являются предварительными.

Как сообщало «URA.RU», в Перми дворники без страховки чистили крыши пятиэтажек от снега. Кадры с храбрыми мужчинами появились в Сети.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров