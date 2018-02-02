В Прикамье за полтора дня выпадет месячная норма осадков

В Пермском крае синоптики прогнозируют беспрецедентные снегопады. О погоде в регионе на ближайшие дни, а также на весь месяц пишет progorod59.ru со ссылкой на сотрудника ГИС-центра ПГНИУ Андрея Шихова.
Снегопад начнется в воскресенье, 4 февраля, и продлится двое суток. В это время край попадет под влияние малоподвижного циклона. Месячная норма осадков, до 30 миллиметров, может выпасть на севере региона всего за 36 часов. Затем снеговое облако двинется в сторону Перми, где ожидается до 10 миллиметров осадков. Столбики термометров в выходные будут показывать минус 6 и 4 градусов соответственно, а в понедельник, самый теплый день в феврале, воздух прогреется до минус 3 градусов.
Долгосрочный прогноз на месяц показывает, что вторая его половина в Пермском крае будет морозной. На улице похолодает до минус 10 градусов днем и минус 20 градусов — ночью. Однако, как отмечают синоптики, прогнозы являются предварительными.
Как сообщало «URA.RU», в Перми дворники без страховки чистили крыши пятиэтажек от снега. Кадры с храбрыми мужчинами появились в Сети.