Курган отпраздновал вместе с другими городами страны патриотический праздник «Россия в моем сердце!». На площадке у кинотеатра «Россия» собралось около полутора тысяч горожан — молодежь, пенсионеры, семьи с детьми.
Как рассказали «URA.RU» в местном отделении ОНФ, которое выступило организатором, юные участники вышли на акцию с нарисованными на лицах флагами России, Кургана и прочими символами родного края. Митинг «Мы помним! Мы гордимся!» был посвящен 75-летию Сталинградской битвы, годовщине снятия блокады Ленинграда и предстоящему юбилею Курганской области.
«Звучали не только патриотические речи, но и песни, многие подтанцовывали, — рассказали агентству в курганском отделении ОНФ. — Атмосфера была торжественной, праздничной и очень дружной!».
Не испортил настроение зауральцам и неожиданный мороз: вместо обещанного к выходным потепления в Кургане столбик термометра опустился до минус 20. Несмотря на это, на мероприятие пришли не только взрослые — многие родители привели детей. Стоит добавить, что к народной волне присоединились и в Шадринске, где состоялась акция в поддержку российских олимпийцев под девизом «О спорт, ты — мир!».
Патриотические концерты-митинги «Россия в моем сердце» проходят 3 февраля во всех регионах страны. Их главная цель — продемонстрировать единство народа и поддержать память о героях, защищавших страну в годы Великой Отечественной войны. Акцию поддержали десятки общественных и волонтерских организаций — например, Всероссийский Союз десантников России, патриотические организации «Боевое братство!», «Наследие», «Молодая гвардия», Всероссийское общественное движение волонтеров-медиков, Российский союз сельской молодежи, Союз добровольцев России, благотворительный фонд «Ратники отечества» и многие другие. В Москве в честь праздника выступят такие звезды, как Валерий Меладзе, Олег Газманов, певица Нюша и другие.