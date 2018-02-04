Охрану стадионов на ЧМ-2018 доверят казакам

Во время проведения матчей чемпионата мира по футболу стадионы в некоторых российских городах, задействованных в турнире, будут патрулироваться казаками. Так, в Калининграде к охране территории острова Октябрьского, где возведена футбольная арена, привлекут представителей местного казачества.
«Согласование параметров и задач сейчас идет в правительстве. Ясно, что наши функции не будут ограничиваться охраной лесов, мы много функций будем выполнять», — об этом «Новому Калининграду» рассказал атаман Балтийского отдельного казачьего округа Максим Буга.
По словам атамана, патрулировать территорию, прилегающую к стадиону, казаки будут совместно с правоохранителями. При этом Буга признался, что услуги по охране правопорядка будут оплачиваться.
Обеспечение безопасности болельщиков во время ЧМ-2018 не ограничится привлечением казачества. Как ранее сообщало «URA.RU», в дни проведения матчей небо над Екатеринбургом закроют для полетов. Соответствующий приказ подготовили в Росавиации.