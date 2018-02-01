На время ЧМ-2018 небо над Екатеринбургом закроют для полетов

11:40 01 февраля 2018 6

Стадионы ЧМ будут снабжены аппаратурой, подавляющей сигнал дронов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В планах федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиация) ограничить полеты над Екатеринбургом в дни игр чемпионата мира по футболу. Ограничения будут действовать круглосуточно. Для Екатеринбурга запрет надолго не затянется из-за ограниченного количества игр — с 15 по 27 июня.

Ранее вышел приказ ведомства «Об установлении зон ограничения полетов» в дни проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года». Этим документом Росавиация ограничила использование воздушного пространства в районах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи. Пятым городом может стать Екатеринбург. По данным «URA.RU», сейчас готовится к обнародованию соответствующий документ, включающий в себя два десятка страниц. «Следите за сайтом, ждите обновления списка», — сказал «URA.RU» Сергей Извольский, пресс-секретарь федерального агентства воздушного транспорта РФ.

Ограничения, касающиеся четырех городов, по которым решение уже принято, будут действовать с 1 июня по 17 июля 2018 года. Среди ограничительных мер запрет на полеты ниже 8100 метров в радиусе 110 километров от стадионов. Кроме того, в целях борьбы с беспилотными летательными аппаратами спортивные объекты будут снабжены системами для защиты от несанкционированных полетов. Для защиты стадионов разработаны специальные комплексы, которые будут подавлять управляющие сигналы и управляющую автоматику бытовых дронов.

«Ограничивается выполнение полетов гражданскими воздушными судами, в том числе беспилотными, не оборудованными средствами ведения радиосвязи и ответчиками вторичной радиолокации, а также иная деятельность по использованию воздушного пространства, не связанная с полетами воздушных судов», — сказано в приказе. Все сказанное не распространяется на полеты литер «А» и «К» в целях перехвата нарушителей, в целях проведения поисково-спасательных работ, работ по оказанию помощи при чрезвычайных ситуациях, по обеспечению деятельности органов Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО и Росгвардии.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что к ЧМ-2018 Екатеринбург очистят от бродячих собак. Пока неизвестно, возьмут ли городские власти в борьбе с агрессивными хищниками на вооружение опыт греческой Олимпиады-2004 и ЧЕ-2012 на Украине и в Польше (когда специальные службы разбрасывали на улицах отравленное мясо) или продолжат традиционный отлов.