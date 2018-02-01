{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экстренная посадка самолета «Аэрофлота» через два часа после вылета
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,26
Динамика за 2 недели
Евро 69,79
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
01 февраля 2018
11:40  01 февраля 2018 6

На время ЧМ-2018 небо над Екатеринбургом закроют для полетов

Квадрокоптер. Дрон. Беспилотник. Челябинск, квадрокоптер, беспилотник, дрон
Стадионы ЧМ будут снабжены аппаратурой, подавляющей сигнал дроновФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
все новости сюжета

В планах федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиация) ограничить полеты над Екатеринбургом в дни игр чемпионата мира по футболу. Ограничения будут действовать круглосуточно. Для Екатеринбурга запрет надолго не затянется из-за ограниченного количества игр — с 15 по 27 июня.

Ранее вышел приказ ведомства «Об установлении зон ограничения полетов» в дни проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года». Этим документом Росавиация ограничила использование воздушного пространства в районах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи. Пятым городом может стать Екатеринбург. По данным «URA.RU», сейчас готовится к обнародованию соответствующий документ, включающий в себя два десятка страниц. «Следите за сайтом, ждите обновления списка», — сказал «URA.RU» Сергей Извольский, пресс-секретарь федерального агентства воздушного транспорта РФ.

Ограничения, касающиеся четырех городов, по которым решение уже принято, будут действовать с 1 июня по 17 июля 2018 года. Среди ограничительных мер запрет на полеты ниже 8100 метров в радиусе 110 километров от стадионов. Кроме того, в целях борьбы с беспилотными летательными аппаратами спортивные объекты будут снабжены системами для защиты от несанкционированных полетов. Для защиты стадионов разработаны специальные комплексы, которые будут подавлять управляющие сигналы и управляющую автоматику бытовых дронов.

«Ограничивается выполнение полетов гражданскими воздушными судами, в том числе беспилотными, не оборудованными средствами ведения радиосвязи и ответчиками вторичной радиолокации, а также иная деятельность по использованию воздушного пространства, не связанная с полетами воздушных судов», — сказано в приказе. Все сказанное не распространяется на полеты литер «А» и «К» в целях перехвата нарушителей, в целях проведения поисково-спасательных работ, работ по оказанию помощи при чрезвычайных ситуациях, по обеспечению деятельности органов Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО и Росгвардии.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что к ЧМ-2018 Екатеринбург очистят от бродячих собак. Пока неизвестно, возьмут ли городские власти в борьбе с агрессивными хищниками на вооружение опыт греческой Олимпиады-2004 и ЧЕ-2012 на Украине и в Польше (когда специальные службы разбрасывали на улицах отравленное мясо) или продолжат традиционный отлов.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров