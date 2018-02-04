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04 февраля 2018
03 февраля 2018
Главные новости Москвы
11:08  04 февраля 2018 8

США признали превосходство российского оружия. «Не готовы отразить удар»

США не могут защитить себя от нападения РФ и КитаяФото: depositphotos.com © URA.RU

Американская армия не способна отразить существующие угрозы, заявил специалист Центра новой американской безопасности Пол Шарре. По его словам, американцы уступают России в области радиоэлектронной борьбы, по ракетам большой дальности, а также средствам ПВО.

«С сожалением признаю, что отразить угрозы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, Вооружённые силы США не готовы», — цитирует RT доклад Шарре, с которым он выступил в конгрессе.

По мнению эксперта, военными вызовами для Америки являются Россия и Китай. По его данным, КНР угрожает военным базам США «сотнями крылатых и свыше 1000 баллистических ракет». Что касается России, то в Европе она опережает США сразу по ряду вооружений.

«Соединённые Штаты уступают России, которая по сравнению с ними вкладывает больше средств в совершенствование собственного потенциала по нанесению высокоточных ударов большой дальности, а также в модернизацию комплексных систем ПВО, средств и методов радиоэлектронной борьбы», — констатировал Шарре.

По словам специалиста, США проигрывают, так как не имеют «стратегической гибкости». Кроме того, автор доклада не доволен бюрократизацией, которая тормозит введение новых вооружений.

Олег Теплоухов
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