Самолет UTair совершил экстренную посадку во «Внуково»

«Боинг-737» авиакомпании Utair экстренно вернулся во Внуково почти сразу после взлета, передает телеграм-канал Mash. Лайнер благополучно приземлился в российской столице после того, как пилот потребовал посадку. По предварительной информации, на борту сработал датчик пожарной сигнализации.
В самолете находилось 90 пассажиров, которые направлялись в Минск. Все они будут пересажены на другой борт. В настоящее время лайнер осматривают специалисты. Сообщается, что датчики сработали в отсеке шасси.
Официальных сообщений об инциденте со стороны авиакомпании Utair не поступало. На сайте перевозчика последнее новостное сообщение датировано 2 февраля. В нем отмечается, что Utair стала самой пунктуальной авиакомпанией в Минске.
Позже «URA.RU» прокомментировали ситуацию в пресс-службе Utair. «Рейс UT835 Москва-Минск вернулся во Внуково из-за ложного срабатывания сигнализации о пожаре. Следов пожара не обнаружено. Вылет рейса планируется в 14:20 МСК», — заявили в авиакомпании.