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04 февраля 2018
14:03  04 февраля 2018 0

Самолет UTair совершил экстренную посадку во «Внуково»

Самолет компании Utair следовал из Москвы в МинскФото: Александр Елизаров © URA.RU

«Боинг-737» авиакомпании Utair экстренно вернулся во Внуково почти сразу после взлета, передает телеграм-канал Mash. Лайнер благополучно приземлился в российской столице после того, как пилот потребовал посадку. По предварительной информации, на борту сработал датчик пожарной сигнализации.

В самолете находилось 90 пассажиров, которые направлялись в Минск. Все они будут пересажены на другой борт. В настоящее время лайнер осматривают специалисты. Сообщается, что датчики сработали в отсеке шасси.

Официальных сообщений об инциденте со стороны авиакомпании Utair не поступало. На сайте перевозчика последнее новостное сообщение датировано 2 февраля. В нем отмечается, что Utair стала самой пунктуальной авиакомпанией в Минске.

Позже «URA.RU» прокомментировали ситуацию в пресс-службе Utair. «Рейс UT835 Москва-Минск вернулся во Внуково из-за ложного срабатывания сигнализации о пожаре. Следов пожара не обнаружено. Вылет рейса планируется в 14:20 МСК», — заявили в авиакомпании.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.RU»
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