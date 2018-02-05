В Зауралье открыли грузовые авиаперевозки

Курганский аэропорт в понедельник, 5 февраля, принял первый грузовой рейс в рамках планируемого в области транспортно-логистичекого центра. Борт авиакомпании «Авиастар — Ту» встретил директор ОАО «Аэропорт Курган» Дмитрий Коваленко, сообщает пресс-служба областного департамента промышленности.
Из Кургана в один из северных регионов России оправят партию долот для буровых установок курганского завода «Варел НТС». Открытие зауральских авиаперевозок совпало с празднованием 75-летия Курганской области и 95-летием гражданской авиации в РФ.
Как отметил директор департамента промышленности Курганской области Александр Константинов, в области есть ряд предприятий, заинтересованных в грузоперевозках. «Благодаря выгодному географическому положению курганского аэропорта, объемы грузоперевозок будут увеличиваться. Это также связано с тем, что при ведении современного бизнеса временной фактор становится одним из основных», — уверен чиновник.
В создании транспортно-логистического центра в Зауралье заинтересованы и региональные власти. Как ранее сообщало «URA.RU», в аэропорту Курган планируется открытие международного пункта пропуска, что позволит сотрудничать с зарубежными партнерами. Например, ведутся переговоры по открытию хаба «Почты России» для посылок из Китая.