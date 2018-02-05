Уральский прокурор год почти бесплатно жил в санатории колонии, где сидят его коллеги

Нижнетагильский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Игорь Гусаков получил взыскание по итогам проверки, которую провели сотрудники прокуратуры Свердловской области. Поводом к проверке стали тесные отношения прокурора с Владимиром Непочатым — начальником ИК №13, в которой отбывают срок бывшие полицейские, прокуроры и судьи.
Проверка установила, что начальник колонии подарил прокурору экспериментальный образец оружия, конструктивно сходный с кортиком «Штиль». При этом прокурор Гусаков не уведомил о подарке начальство, а направил уведомление об этом только во время проверки. Кроме этого, ревизоры выявили, что с 03.08.2016 по 31.07.2017 года Гусаков жил на безвозмездной основе в комнате отдыха оздоровительного центра, расположенного на территории ИК №13. Лишь при выселении он единоразово заплатил 17 тысяч рублей в счет оплаты коммунальных услуг.
«Уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, в связи с проживанием на территории исправительной колонии №13 Гусаковым И. А. в прокуратуру области не направлялось. Что является нарушением п. 2 Положения о порядке сообщения федеральными государственными служащими органов и организаций прокуратуры РФ о возникновении личной заинтересованности при исполнении служебных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов», — сказано в материалах проверки.
По результатам проверки прокурор Свердловской области Сергей Охлопков объявил прокурору Гусакову строгий выговор. В пресс-службе областной прокуратуры пообещали предоставить комментарий позже.