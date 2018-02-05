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05 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
12:38  05 февраля 2018 7

Екатеринбургская епархия хочет отобрать у государства здания трех колледжей

Интервью с протоиереем Петром Мангилевым. Екатеринбург, священник, крест, вера, поп, православие, батюшка, религия, иерей, ряса
Государство в лице МУГИСО отстаивает интересы учебных заведенийФото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбургская епархия намерена продолжить борьбу за здания трех екатеринбургских колледжей с министерством госимущества Свердловской области. Такой вывод можно сделать на основании документации Свердловского областного суда: юристы епархии, проиграв арбитражные суды в первой и второй инстанции (апелляции), обратились в третью инстанцию — в Арбитражный суд Уральского округа, подав соответствующую кассационную жалобу. В качестве третьих лиц в суд вызваны представители учебных заведений.

Предметом спора между МУГИСО и епархией стали здания Свердловского мужского хорового колледжа (Ленина, 13), Екатеринбургского экономико-технологического колледжа (Декабристов, 58) и Екатеринбургского монтажного колледжа (Декабристов, 83). Епархия требует возврата этих зданий в ее собственность, ссылаясь на закон №327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности». Основанием для этого, по мнению юристов РПЦ, является то, что до революции эти здания принадлежали РПЦ: так, в здании на Декабристов, 58 находился «Пансион женского епархиального училища», а на Ленина, 13 — церковь.

Если это здание заберет РПЦ, екатеринбургский мужской хоровой колледж останется без помещения
Фото: pams.google.com

Между тем арбитражные суды первой и второй инстанции встали на сторону министерства и ученых заведений: в решении 17-го арбитражного апелляционного суда (находится в Перми) говорится, что епархия не представила документов, достоверно свидетельствующих о том, что здания строились для осуществления или деятельности религиозной организации. Так, из материалов дела следует, что здание по адресу Ленина, 13 строилось как домовая церковь для учащихся реального училища, их родителей и сотрудников на частные средства. Кроме того, суды ссылаются на Закон об образовании, который запрещает создание и деятельность религиозных организаций в образовательных учреждениях.

В епархии этими решениями не удовлетворены и настаивают на том, чтобы здания колледжей перешли к РПЦ. «Наша позиция остается прежней, и мы действуем сугубо по букве закона, — заявила „URA.RU“ пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова. — Святое место должно быть святым, там должны происходить богослужения, а здания, которые ранее использовались, также планируется использовать под социальные проекты екатеринбургской епархии, которые реализуются в интересах всего общества».

Православные юристы подали кассационную жалобу в последнюю, третью инстанцию — Уральский арбитражный суд. Заседание для рассмотрения этого дела пока не назначено.

Андрей Гусельников
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