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06 февраля 2018
05 февраля 2018
Главные новости Москвы
19:16  05 февраля 2018 3

В «Единой России» появилась фабрика смыслов. Турчак реанимировал наследие Суркова

XVII съезд партии
Андрей Турчак рассказал о целях политуправленияФото: Владимир Андреев © URA.RU

В «Единой России» появилось политическое управление. Такое решение было принято на заседании президиума генсовета партии. Новый партийный орган будет работать в структуре ЦИК.

Его возглавил Роман Романов, который ранее руководил управлением внутренней политики в администрации Псковской области, был заместителем главы аппарата обладминистрации, когда регион возглавлял Андрей Турчак. После назначения Турчака секретарем генсовета «Единой России» Роман Романов возглавил его аппарат.

В политуправление «Единой России» войдет три департамента: программно-идеологический, организационно-пропагандистский и департамент сопровождения партийных институтов. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что политуправление должно стать фабрикой смыслов для партии. А Роман Романов рассказал, что главными задачами управления станут ежедневный анализ политического контента, действий политических оппонентов партий, разработка новых политических проектов, агитационных продуктов и методик их продвижения.

Напомним, ранее политуправление в «Единой России» уже было, когда партию курировал первый заместитель главы администрации президента Владислав Сурков. Но с приходом Вячеслава Володина оно было реорганизовано, функционал был разделен между структурами исполкома.

Создание политуправления, к слову, стало не единственным решением, принятым на заседании президиума генсовета «ЕР». На нем же партия утвердила первого замруководителя ЦИК и руководителя организационного управления аппарата Максима Жаворонкова членом избиркома с правом совещательного голоса. Вместе с тем аналогичные полномочия Константина Мазуревского, который сейчас занимает должность главы аппарата фракции в Госдуме, прекращены.

Айсель Герейханова
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