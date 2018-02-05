19:16 05 февраля 2018 3

Андрей Турчак рассказал о целях политуправления Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В «Единой России» появилось политическое управление. Такое решение было принято на заседании президиума генсовета партии. Новый партийный орган будет работать в структуре ЦИК.

Его возглавил Роман Романов, который ранее руководил управлением внутренней политики в администрации Псковской области, был заместителем главы аппарата обладминистрации, когда регион возглавлял Андрей Турчак. После назначения Турчака секретарем генсовета «Единой России» Роман Романов возглавил его аппарат.

В политуправление «Единой России» войдет три департамента: программно-идеологический, организационно-пропагандистский и департамент сопровождения партийных институтов. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что политуправление должно стать фабрикой смыслов для партии. А Роман Романов рассказал, что главными задачами управления станут ежедневный анализ политического контента, действий политических оппонентов партий, разработка новых политических проектов, агитационных продуктов и методик их продвижения.

Напомним, ранее политуправление в «Единой России» уже было, когда партию курировал первый заместитель главы администрации президента Владислав Сурков. Но с приходом Вячеслава Володина оно было реорганизовано, функционал был разделен между структурами исполкома.

Создание политуправления, к слову, стало не единственным решением, принятым на заседании президиума генсовета «ЕР». На нем же партия утвердила первого замруководителя ЦИК и руководителя организационного управления аппарата Максима Жаворонкова членом избиркома с правом совещательного голоса. Вместе с тем аналогичные полномочия Константина Мазуревского, который сейчас занимает должность главы аппарата фракции в Госдуме, прекращены.