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06 февраля 2018
05 февраля 2018
Главные новости Москвы
03:55  06 февраля 2018 0

Допинг-офицеры «взялись» за сборную России по футболу. Незадолго спортсменов обвинили в подмене анализов на ЧМ-2018

Футбольный матч
Незадолго спортсменов обвинили в желании употреблять допингФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил об интересе к спортсменам со стороны службы контроля за допингом. Его попросили составить и передать список игроков, которые примут участие в мировом первенстве.

«Главный врач команды Эдуард Безуглов попросил составить список игроков для допинг-офицеров. Они запросили фамилии тех, кто потенциально может попасть в сборную на чемпионат мира. Мы не знаем точный список из 23 человек, поэтому отправили с запасом», — приводит «Матч ТВ» слова Черчесова.

В середине января британское издание Daily Mail сообщила, что российская сборная по футболу якобы собиралась принимать допинг во время домашнего чемпионата в 2018 году, а скрывать это планировалось подменой проб мочи футболистов. Из-за этого ФИФА намерена провести расследование, что может привести к дисквалификации нескольких игроков или отстранения команды от участия в мундиале, отмечало издание.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Сергей Демин
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