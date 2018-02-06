06:16 06 февраля 2018 0

Наталья Поклонская решила разработать закон на основе опроса «ВКонтакте» Фото: Константин Михальчевский © URA.RU

Депутат Госдумы решила бороться против суррогатного материнства в России. Об этом она заявила на странице «ВКонтакте», подкрепив сообщение результатом опроса на эту тему.

«Каждый подписчик мог оставить свое мнение и в итоге я получила более 230 ответов. Результаты опроса, а также развернутые комментарии участников опроса будут использованы в дальнейшей законотворческой работе», — написала парламентарий.

Из 230 принявших участие подписчиков Поклонской 139 проголосовали за запрет суррогатного материнства. Еще 60 посчитали, что к это допустимо только по медицинским причинам; 22 респондента выступили против такого запрета, и еще 14 посчитали, что нужно прописать категории граждан, имеющих право на суррогатное материнство.