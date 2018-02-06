Главврача пермской больницы, где вместо туалетной бумаги использовали истории болезней, уволили

11:08 06 февраля 2018 8

«Вопиющий факт» заметил омбудсмен и сообщил в краевой минздрав Фото: Павел Миков, Instagram

Уволен главврач пермской больницы, где вместо туалетной бумаги используют бланки с секретными данными пациентов. Женщину освободили от должности в связи с невыполнением обязанностей.

Министерство здравоохранения Пермского края уволило Нину Гончарик, главврача Кочевской районной больницы, пациентам которой вместо туалетной бумаги предложили медицинские документы. Решение было принято по результатам проверки в медучреждении.

«Была проведена внутренняя проверка по факту выявленных нарушений в больнице. По результатам проверки главный врач освобожден от занимаемого поста в связи с невыполнением обязанностей», — прокомментировали «URA.RU» в краевом минздраве.

Напомним, что о пачке меддокументов в туалете Кочевской больницы, содержащих персональные данные пациентов, рассказал региональный уполномоченный по правам человека Павел Миков на своей странице в Instagram. Омбудсмен сообщил об этом министру здравоохранения Пермского края.