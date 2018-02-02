В Пермском крае в больнице вместо туалетной бумаги предлагаются медицинские документы. О нарушении рассказал региональный уполномоченный по правам человека Павел Миков.
На своей странице в Instagram омбудсмен поделился впечатлениями от посещения Пелымского дома-интерната для престарелых и инвалидов, изолятора временного содержания и Кочевской районной больницы. Именно в этом учреждении Миков стал свидетелем «вопиющего» факта. «И совсем вопиющий факт, выявленный мною сегодня в больнице — в туалете общего пользования для пациентов вместо туалетной бумаги лежала пачка меддокументов, содержащих персональные данные пациентов!» — возмутился омбудсмен.
Павел Миков также сообщил, что сразу же позвонил министру здравоохранения Пермского края, чтобы в Кочевской ЦРБ была проведена проверка и были приняты меры по устранению нарушения. «Ситуацию взял под контроль. В феврале планирую выехать вновь в ЦРБ Кочево», — написал он. В пресс-службе минздрава Пермского края корреспонденту «URA.RU» заявили, что проверка будет организована, а виновных накажут.