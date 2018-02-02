{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экстренная посадка самолета «Аэрофлота» через два часа после вылета
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,04
Динамика за 2 недели
Евро 70,10
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 февраля 2018
01 февраля 2018
31 января 2018
Главные новости Пермского края
12:12  02 февраля 2018 0

В пермской больнице вместо туалетной бумаги используют бланки с секретными данными пациентов. ФОТО

В Кочевской больнице вместо туалетной бумаги — медицинские документыФото: Павел Миков, Instagram

В Пермском крае в больнице вместо туалетной бумаги предлагаются медицинские документы. О нарушении рассказал региональный уполномоченный по правам человека Павел Миков.

На своей странице в Instagram омбудсмен поделился впечатлениями от посещения Пелымского дома-интерната для престарелых и инвалидов, изолятора временного содержания и Кочевской районной больницы. Именно в этом учреждении Миков стал свидетелем «вопиющего» факта. «И совсем вопиющий факт, выявленный мною сегодня в больнице — в туалете общего пользования для пациентов вместо туалетной бумаги лежала пачка меддокументов, содержащих персональные данные пациентов!» — возмутился омбудсмен.

Павел Миков также сообщил, что сразу же позвонил министру здравоохранения Пермского края, чтобы в Кочевской ЦРБ была проведена проверка и были приняты меры по устранению нарушения. «Ситуацию взял под контроль. В феврале планирую выехать вновь в ЦРБ Кочево», — написал он. В пресс-службе минздрава Пермского края корреспонденту «URA.RU» заявили, что проверка будет организована, а виновных накажут.

1/2
Фото: Павел Миков, Instagram

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров