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Главные новости Курганской области
11:52  06 февраля 2018 2

Жители курганского города третьи сутки живут без воды

Устранение последствий коммунальной аварии. Курган, водопровод, замена труб, сварочные работы, комунальная авария, ремонтные работы, водоканал
Ремонтная бригада не может добраться до места аварииФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В городе Шумиха Курганской области, где живет более 17,5 тыс. человек, третьи сутки нет воды из-за крупной коммунальной аварии. Как рассказал «URA.RU» глава города Анатолий Козлов, сроки устранения аварии пока неизвестны.

По словам главы города, сейчас специалисты ждут тяжелую технику из Челябинска, поскольку имеющаяся в наличии не способна пробиться к месту аварии через промерзший грунт. «Пока школы и больницы работают, но, если до вечера не устраним аварию, придется их закрыть на пару дней», — отметил глава города. По его оценке, центральным водоснабжением пользуется примерно две трети города.

«Выживаем, как можем, организовываем подвоз, где-то пожарные нам помогают. Положение серьезное», — отметил Анатолий Козлов. «URA.RU» продолжит следить за развитием событий.

Татьяна Жаткина
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