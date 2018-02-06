В городе Шумиха Курганской области, где живет более 17,5 тыс. человек, третьи сутки нет воды из-за крупной коммунальной аварии. Как рассказал «URA.RU» глава города Анатолий Козлов, сроки устранения аварии пока неизвестны.
По словам главы города, сейчас специалисты ждут тяжелую технику из Челябинска, поскольку имеющаяся в наличии не способна пробиться к месту аварии через промерзший грунт. «Пока школы и больницы работают, но, если до вечера не устраним аварию, придется их закрыть на пару дней», — отметил глава города. По его оценке, центральным водоснабжением пользуется примерно две трети города.
«Выживаем, как можем, организовываем подвоз, где-то пожарные нам помогают. Положение серьезное», — отметил Анатолий Козлов. «URA.RU» продолжит следить за развитием событий.