13:08 06 февраля 2018 2

В Свердловской области начались рейды полиции в поисках запрещенной газеты ФОТО: со страницы Александра Ивачева в Facebook

Свердловские коммунисты подвергаются массовым полицейским проверкам. Об этом в соцсетях сообщил первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев. По его словам, сотрудники в погонах устраивают «натуральные репрессии», организуя в городах области рейды в поисках газеты «Правда».

«Вчера аж к трем партийным секретарям приходили домой сотрудники полиции в поисках запрещенной ЦИКом газеты „Правда“, — написал Ивачев на своей странице в Facebook. — Речь о первом секретаре Тавдинского отделения КПРФ Соколовской Н.М., Кушвинского отделения — Ширинкине Н. П., Артемовского отделения — Сердитове А.П. Во всех случаях найти газету не удалось, однако нервы были попорчены, прежде всего у нашего товарища Соколовской Н.М., так как ее на месте не было и все общение с правоохранителями выпало на долю ее матери — ветерана. После наезда поборников „честной избирательной кампании“ в погонах пожилая женщина слегла с нервным расстройством».

Главный свердловский коммунист объяснил «URA.RU», зачем полицейским нужна газета «Правда» — дело в том, что в конце января ЦИК признал ее агитацией в пользу кандидата в президенты РФ Грудинина, однако ее тираж не был оплачен из его избирательного фонда и, соответственно, эта агитация является незаконной.

«Это решение вступило в силу, но мы распространили весь тираж еще до решения ЦИКа (в тот момент это было законно), поэтому то, что сейчас происходит, это какие-то „фантомные боли“. В Свердловской области тираж был 200 тысяч экземпляров — сейчас уже ничего не осталось: в областном комитете — ни одной газеты. А на местах вчера началась какая-то массированная атака: явно прошла команда по главку. Но эта реакция уже запоздалая» — говорит Ивачев.

Александра Ивачева пока не трогают, но он готов к «репрессиям» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В пресс-службе Главного управления МВД по Свердловской области не стали комментировать информацию о рейдах в поисках «Правды», пояснив, что полиция должна оставаться вне политики. Между тем, как рассказал «URA.RU» на условиях анонимности один из сотрудников силового ведомства, все эти «новости из области» воспринимаются силовиками исключительно как попытка КПРФ пропиариться на теме о том, как полицейские кошмарят коммунистов.

«Сотрудник полиции, например, участковый, имеет полное право обходить свой участок, узнавать, как обстановка, никто ли не дебоширит — вне зависимости от территориальной, политической, сексуальной или иной принадлежности тех, кого проверяют. В чем же тут „кошмар“? А вот если бы газета лежала в офисах, если бы они пытались ее распространять, то эти люди давно уже были бы в отделении», — пояснил силовик.