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06 февраля 2018
05 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
13:28  06 февраля 2018 1

На Урале главврач отменил дежурства хирургов ради экономии. И создал должность специально для дочери. ФОТО

Областной онкологический диспансер № 2. Магнитогорск, хирургия, операция, Онкология, рак, медики, здоровье, медицина, врачи, операционный стол, наркоз
Никто из врачей пока с жалобами в Минздрав не обращался (фото из архива)Фото: Илья Московец © URA.RU

Скандальная ситуация сложилась в центральной городской больнице города Красноуральска в Свердловской области, где в декабре прошлого 2017 года появился новый главный врач Наталья Королева. Врачи больницы, обратившиеся в редакцию «URA.RU», обвинили нового главврача в том, что она своей работой подвергает риску жизни людей.

Заведующий отделением хирургии ЦГБ Вячеслав Данилкин рассказал «URA.RU», что в Красноуральске, как и в других маленьких городах, десятилетиями существует практика заочного дежурства хирургов в выходные дни. Это значит, что в больнице есть дежурный врач, а хирург в выходной день находится дома, но при этом он постоянно на связи и в случае экстренного случая немедленно прибывает в больницу и помогает проводить операцию.

«На доплату за эти дежурства больница тратила в общей сложности порядка 20 тысяч рублей в месяц, так что деньги не такие большие, чтобы из-за них подвергать риску людей, — говорит Вячеслав Данилкин. — Теперь при жизненной необходимости в оперативном вмешательстве в вечернее и ночное время, в выходные дни дежурный врач будет поставлен перед трудным выбором: делать операцию в одиночку, что нарушает приказы и стандарты Минздрава да и в самом деле непросто, или ждать, когда пройдут выходные или наступит утро, или трясти больного четыре часа в „скорой“ до Екатеринбурга. Кто в итоге будет виноват, случись что, догадаться нетрудно».

Редакция «URA.RU» обратилась за комментарием к главному врачу больницы Наталье Королевой. По словам главврача, финансовых проблем в больнице нет и эта мера не связана с экономией.

«Ничего страшного, очные дежурства как были, так и остаются. Некоторые операции дежурный врач может делать самостоятельно. В других случаях он всегда может вызвать какого-нибудь коллегу вплоть до заведующего отделением, который должен всегда участвовать в операциях в сложных случаях. Если же в выходной день никого вызвать невозможно, никто не может срочно приехать в больницу, существуют межмуниципальные центры, куда мы можем отправить больного», — заявил «URA.RU» главврач Наталья Королева.

Данилкин считает, что главврач говорит неправду о финансовом благополучии больницы. По крайней мере, по его мнению, это распространяется не на всех. Данилкин рассказал, что прежде Наталья Королева работала главным врачом в больнице в соседнем городе, Верхней Туре. Вместе с ней в красноуральскую больницу перешли на работу ее муж и дочь. Мужу прочат место заведующего отделением функциональной диагностики. Для дочери же была специально придумана должность заведующей дневным стационаром.

«Про детей тоже есть приказ нашего главврача — всех отправлять в Нижний Тагил или областную детскую больницу в Екатеринбург. Я пока этот приказ нарушаю, всех туда отправлять просто нереально. В городе дежурит две машины скорой помощи и одна в резерве, а поездка даже в Нижний Тагил займёт не менее трех часов. Работа „скорой“ по городу будет парализована», — подытоживает Вячеслав Данилкин.

В министерстве здравоохранения Свердловской области «URA.RU» пояснили следующее: «К нам эта информация пока не поступала. Никто из врачей Красноуральской ЦГБ не обращался к нам с жалобами, но мы проверим эту информацию», — сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков.

Завхирургией считает, что инициатива нового главврача опасна для пациентов
Фото: «URA.RU»

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
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